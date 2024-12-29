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  4. 13 bin dilekçe verildi! TBMM'ye gelen ilginç istekleri duyanlar inanamadı

13 bin dilekçe verildi! TBMM'ye gelen ilginç istekleri duyanlar inanamadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne son 6 ayda verilen dilekçeler arasında yer alan bazı istekler herkesi şaşırttı.

13 bin dilekçe verildi! TBMM'ye gelen ilginç istekleri duyanlar inanamadı - Sayfa 1

Vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na, 15 Mayıs 2023-27 Kasım 2024 tarihlerinde yaklaşık 13 bin başvuru yapıldı.

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13 bin dilekçe verildi! TBMM'ye gelen ilginç istekleri duyanlar inanamadı - Sayfa 2

Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 3 bin 330 olurken, Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı gerçekleştirdiği 33 toplantıda 6 bin 805 dilekçe hakkında karar aldı, 120 dilekçe ise mevzuata uygun olmaması veya mükerrer olması sebebiyle işlemden kaldırıldı. Diğer dilekçelerin incelemesi de devam ediyor.

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13 bin dilekçe verildi! TBMM'ye gelen ilginç istekleri duyanlar inanamadı - Sayfa 3

Komisyona son dönemde iletilen talepler arasında ilginç dilekçeler de yer aldı.

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13 bin dilekçe verildi! TBMM'ye gelen ilginç istekleri duyanlar inanamadı - Sayfa 4

İstanbul'da yaşayan bir kadın, çalışan kadınların, doğumdan sonra çocukları okul çağına gelene kadar günlük çalışma süresinin azaltılmasını ve doğum sonrası analık izninin uzatılmasını talep etti.

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