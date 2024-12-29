13 bin dilekçe verildi! TBMM'ye gelen ilginç istekleri duyanlar inanamadı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne son 6 ayda verilen dilekçeler arasında yer alan bazı istekler herkesi şaşırttı.
Vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na, 15 Mayıs 2023-27 Kasım 2024 tarihlerinde yaklaşık 13 bin başvuru yapıldı.
Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 3 bin 330 olurken, Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı gerçekleştirdiği 33 toplantıda 6 bin 805 dilekçe hakkında karar aldı, 120 dilekçe ise mevzuata uygun olmaması veya mükerrer olması sebebiyle işlemden kaldırıldı. Diğer dilekçelerin incelemesi de devam ediyor.