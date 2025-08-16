  1. Ekonomim
  4. 13 il için 'sarı' kodlu alarm: Fırtınanın hızı: 70 km'yi bulacak

Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre hava sıcaklığı, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Marmara ve Ege'de ise fırtınanın hızı saatte 70 km'yi bulacak. İşte "sarı" kodla uyarılan iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölümlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEY VE İÇ KESİMLERDE SICAK HAVA ETKİLİ OLACAK

Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

MARMARA VE EGE'DE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

13 KENT İÇİN SARI KODLU FIRTINA UYARISI

Meteoroloji tarafından "sarı" kod verilerek şiddetli rüzgar uyarısı yapılan 13 kent şöyle:
"İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Bilecik, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova."

