13 kent için kar alarmı: Sıcaklıklar 6 derece düşecek! İşte il il hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya’nın kuzeyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.