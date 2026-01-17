13 kent için kar alarmı: Sıcaklıklar 6 derece düşecek! İşte il il hava durumu tahmini
Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre; bugün yurt genelinde yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerde 4 ilâ 6 derece azalacak. 13 kent için 'sarı' alarm verilerek kar yağışı uyarısında bulunuldu. İşte yurtta hava durumu ve kar uyarısı yapılan iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya’nın kuzeyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların; Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Giresun, Trabzon, Rize, Sinop, Bartın ve Artvin çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
13 KENT İÇİN 'KAR' ALARMI
Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek kar uyarısında bulunulan iller şöyle:
"Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Rize, Sinop, Sivas, Trabzon, Yozgat, Aksaray ve Bartın."