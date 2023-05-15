14 Mayıs'ın sürpriz kazananları ve Meclis'e giremeyenler
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde partilerin aday listelerinde tanıdık yüzler yer aldı. Futbolcu, oyuncu, gazeteci, sunucu, sporcu ve milli atletlerin yer aldığı listelerden kimler meclise girdi? İşte Meclis'e giren milletvekilleri arasında dikkat çeken isimler...
Meclise giren isimler
İstanbul 1. Bölge'de Hulki Cevizoğlu AK Parti'den, Sırrı Süreyya Önder Yeşil Sol Parti'den milletvekili seçildi.
İzmir 2. Bölge'de Alpay Özalan, Ankara 2. Bölge'de Osman Gökçek, AK Parti'den milletvekili seçildi.
Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman İYİ Parti Konya milletvekili oldu.
Mersin'de Nureddin Nebati ve Şanlıurfa'da Bekir Bozdağ, AK Parti'den milletvekili seçildi.
Erzincan'da Mustafa Sarıgül, CHP'den milletvekili seçildi.
MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in çocukları Yıldırım Tuğrul Türkeş Ankara'da AKP'den, Ayyüce Türkeş ise Adana'da İYİ Parti'den milletvekili olarak Meclis'e girdi.