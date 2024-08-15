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  4. 15 Eylül'de başlıyor! İşte 10 soruda konutta yeni dönem!

15 Eylül'de başlıyor! İşte 10 soruda konutta yeni dönem!

'Doğrulanmış ilan' düzenlemesiyle konutta yeni dönem 15 Eylül'de başlıyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Emlakçılar da bu yetkiyle emlak portallarına ilan girebilecek. İşte 10 soruda düzenleme hakkında bilinmesi gerekenler...

15 Eylül'de başlıyor! İşte 10 soruda konutta yeni dönem! - Sayfa 1

Ticaret Bakanlığı'nın emlak sektöründe uygulayacağı 'doğrulanmış ilan' düzenlemesiyle, tüketiciyi yanıltan sahte emlak ilanlarının önüne geçilecek.

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15 Eylül'de başlıyor! İşte 10 soruda konutta yeni dönem! - Sayfa 2

Doğrulanmış ilan uygulaması ve bu uygulamanın getireceği yenilikler derlendi.

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15 Eylül'de başlıyor! İşte 10 soruda konutta yeni dönem! - Sayfa 3

Söz konusu düzenlemeye ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:

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15 Eylül'de başlıyor! İşte 10 soruda konutta yeni dönem! - Sayfa 4

Soru 1: Doğrulanmış ilan nedir, hangi amaçla uygulanacak?

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek, emlakçılar da aldıkları yetkiyle emlak portallarına ilan girebilecek. Söz konusu ilanlar "doğrulanmış ilan" olarak yayımlanacak. Yeni uygulamada, sitelere gayrimenkul ilanı verilmesi süreci resmiyete dökülecek. Düzenleme, tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak. Ayrıca, yetki belgesi olmayan emlakçıların ilan vermeleri engellenerek, kayıt dışı emlakçılıkla da mücadele edilecek.

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