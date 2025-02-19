15 il için sarı kodlu uyarı: Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak

AKDENİZ

Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı