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  4. 15 il için sarı kodlu uyarı: Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak

15 il için sarı kodlu uyarı: Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak

MGM’nin tahminlerine göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana, Hatay, Muş'un batısı, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 19 Şubat 2025 hava durumu tahminleri

15 il için sarı kodlu uyarı: Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak - Sayfa 1

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin dışında) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

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15 il için sarı kodlu uyarı: Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Denizli çevrelerinde yağmur, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

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15 il için sarı kodlu uyarı: Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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15 il için sarı kodlu uyarı: Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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