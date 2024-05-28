1.5 milyon dolar sahte para ele geçirildi

Şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan polis, kalpazanların 22 Mayıs Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında sahte 1 milyon 500 bin ABD dolar parayı piyasaya sürmek için Fatih ilçesinde buluşacaklarını belirledi.

Yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen buluşma noktasına düzenlenen operasyonda 1 milyon 500 bin sahte ABD doları ve 1 dijital materyalle birlikte 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.