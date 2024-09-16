15 soruda Narin cinayeti! Böyle planlamış, böyle gizlemiş ve böyle katletmişler
Karmakarışık bir hikaye, canice işlenmiş bir cinayet. Ve ortada hala cevaplanmamış sorular. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in vahşice öldürülmesinden sonra cevap arayan soruları DW Türkçe'den Alican Uludağ cevaplandırdı
Diyarbakır'da 19. günlük bir arama sonrasında çuvalın içerisinde bulnan 8 yaşındaki bir ceset... Peşi sıra gelen gözaltılar, tutuklananlar ve itiraflar. Ancak hala cinayeti kimin işlediğine dair net bir açıklama yok. Emniyet ve jandarma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler devam ediyor.
Hali hazırda 25'den fazla kişinin şüpheli olarak yer aldığı, anne, ağabey ve amcanın gözaltında bulunduğu, itirafçıların ortaya çıktığı Narin cinayetinde hala cevaplanamayan sorular var. İşte dört bir yanı farklı, yalanlarla örtülmüş, manipülasyonlarla üstü kapatılmış Narin olayının altında yatan gerçekler...
1. Narin Güran nasıl kayboldu?
8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde saat 13:00 sıralarında Kur'an kursuna gideceğini belirterek evden ayrıldı. Oradan da amcasının kızlarıyla oynamaya gideceğini söyledi. Üzerinde siyah şortu ve tişörtü vardı. Kurstan dönen Narin, en son saat 15:15'te okulun güvenlik kameralarına takıldı. Arkadaşlarıyla yürüyen küçük kız, okulun önünden evinin bulunduğu patikaya doğru yürüdü. O gün, o saatten sonra Narin'den bir daha haber alınamadı.
2. Narin ne zaman nerede bulundu?
Narin Güran'ın cesedi, olaydan 19 gün sonra 8 Eylül saat 08:45'te köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nin içerisinde bir çuval içerisinde bulundu. Suya gömülen çuvalın üzeri taş ve çalılarla kapatılmıştı. Bulunduğunda çuvalın içerisinde kurs kitabı, terlikleri ve çantası çıktı. Yapılan incelemede küçük kızın sol bacağının diz altından koptuğu ve çuvalda bir kaval kemiği olduğu belirlendi.