15 soruda Narin cinayeti! Böyle planlamış, böyle gizlemiş ve böyle katletmişler

Diyarbakır'da 19. günlük bir arama sonrasında çuvalın içerisinde bulnan 8 yaşındaki bir ceset... Peşi sıra gelen gözaltılar, tutuklananlar ve itiraflar. Ancak hala cinayeti kimin işlediğine dair net bir açıklama yok. Emniyet ve jandarma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler devam ediyor.