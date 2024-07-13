15 Temmuz’da eczaneler açık mı? 15 Temmuz’da hastaneler ve sağlık ocağı açık olacak mı?

15 Temmuz’da hastaneler ve sağlık ocağı açık olacak mı?



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil nedeniyle hizmet vermemektedir. Hastaneler ve sağlık ocakları da bu kapsamda yer alırken, diğer resmi kurumlar gibi 15 Temmuz pazartesi günü kapalı olacak.



Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.