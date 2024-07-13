15 Temmuz’da eczaneler açık mı? 15 Temmuz’da hastaneler ve sağlık ocağı açık olacak mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olduğundan pazartesi günü birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. 15 Temmuz pazartesi günü eczanelerin çalışma saatleri ve hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz’da eczaneler açık mı? 15 Temmuz’da hastaneler ve sağlık ocağı açık olacak mı? İşte detaylar...
15 Temmuz’da eczaneler açık mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil nedeniyle hizmet vermemektedir.
15 Temmuz pazartesi günü eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.
15 Temmuz’da hastaneler ve sağlık ocağı açık olacak mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil nedeniyle hizmet vermemektedir. Hastaneler ve sağlık ocakları da bu kapsamda yer alırken, diğer resmi kurumlar gibi 15 Temmuz pazartesi günü kapalı olacak.
Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.