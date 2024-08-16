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16 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir?

Hamster Kombat, mors alfabesi günlük şifre ile oyunculara 1 milyon coin kazandırıyor. Peki, Hamster Kombat günlük şifre nedir? Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? İşte 16 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre…

16 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 1

Hamster Kombat  günlük şifresi nedir?

Hamster Kombat oyununun 16 Ağustos 2024 tarihli günlük şifresi, "FRIENDS" kelimesi oldu. 24 saat kullanım süresi olan Hamster Kombat, günlük şifre ile 1 milyon coin kazanma fırsatını sunuyor.

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16 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 2

Hamster Kombat 16 Ağustos 2024 günlük şifresinin mors alfabesiyle yazılışı şu şekilde:

F: ● ● — ●

R: ● — ●

I: ● ●

E: ●

N: — ●

D: — ● ●

S: ● ● ●

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16 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 3

Günlük şifre nasıl kullanılır?

Hamster Kombat oyununda 1 milyon coin kazandıran günlük şifreyi kullanmak için kullanıcılar ana ekranda yer alan “Günlük Şifre” bölümüne dokunduklarında şifrenin girileceği ekrana yönlendiriliyor.

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16 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 4

Günün şifresini girmek için “kırmızı renkli alana” uzun ve kısa dokunuşlar yaparak mors alfabesiyle günün şifresi yazılıyor. "—" işareti yaklaşık 1 buçuk saniye basılı tutularak, "•" işareti ise ekrana anlık dokunarak elde ediliyor. Şifre doğru yazıldığında oyuncular Hamster Kombat’ta 1 milyon coin kazanıyor.

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