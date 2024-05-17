16 Mayıs Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu! Survivor All Star'a kim veda etti?
16 Mayıs günü yayımlanan bölümde Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu. Eleme adaylarında Merve - Aleyna ve Özgür - Atakan mücadele ettiler. İlk turada kazanan taraf Merve ve Atakan olurken 2. Tura Özgür ve Aleyna kaldı. Kıyasıya mücadele sonrasında veda eden isim Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Peki, Survivor All Star'a kim veda etti? Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? İşte detaylar…
Survivor All Star'a kim veda etti?
Yeni kural olarak kaptanlık oyunu ile kurulan takımlar 3 dokunulmazlık oyunu oynuyor. Oynana 3 dokunulmazlık sonrası kaybeden takımlar bir isim yazıyor. 4. aday ise haftanın en düşük performanslı yarışmacı oluyor. En düşük performanslı yarışmacı potada ise bir üstündeki 4. aday oluyor.
Nefise ve Seda’nın kurduğu haftalık takımlardan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım olurken, ilk eleme adayı Özgür oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti ve ikinci eleme adayı Aleyna oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım oldu ve Merve eleme adayı olarak yazıldı. 4. aday ise haftanın en düşük performans yüzdesine sahip Atakan oldu.
İlk turda Merve - Aleyna ve Özgür - Atakan mücadele ettiler. Merve 5-2 skorla ve Atakan 5-4 skorla kazanan taraf oldular.
Final turunda Aleyna ile Özgür, kıyasıya yarıştı. Atışları seçen taraf Özgür oldu. Kaybeden taraf 5-0 skorla Aleyna Kalaycıoğlu oldu.
Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Annesi ile babası kendisi henüz 10 yaşındayken ayrılan ve o zamana kadar Yalova’da yaşayan Kalaycıoğlu, ardından annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a yerleşti.