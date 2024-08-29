1600 yıl önce meydana gelen depremin kalıntıları ortaya çıktı
Bartın'ın Amasra ilçesinde gerçekleştirilen Amastris Antik Kent kazı çalışmalarında yaklaşık bin 600 yıl önce meydana gelmiş olan deprem ve sellerin hasar verdiği mermer sütunlu yapının kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. M.S. 300 ve M.S. 400 yılları arasında yapıldığı düşünülen yapıya antik dönemde zarar veren deprem ve sellerin kesin tarihi belirlenmeye çalışılıyor.
Bartın'ın Amasra ilçesi Kum Mahallesi'nde 2022 yılında Amasra Müzesi tarafından başlatılan kurtarma kazıları, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu yıl bilimsel kazı çalışmalarına dönüştürüldü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle Bartın Üniversitesi başkanlığında devam eden kazı çalışmalarında M.S. 3 ve M.S. 4. yüzyılları arasında meydana gelen bir depremde yıkıldığı tahmin edilen mermer kolonlu bir yapı gün yüzüne çıkarıldı.
Yapının en son tahribatı ise antik dönemde meydana gelen sel felaketlerinin birinde aldığı ve tamamen toprak altında kaldığı tahmin ediliyor.
Antik yapıda hasara yol açan deprem ve sel felaketlerinin tespiti için çalışma yürütülüyor.