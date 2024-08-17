17 Ağustos Depremi unutmadık (anma sözleri)! 17 Ağustos Marmara deprem görüntüleri (resimleri)
17 Ağustos Depremi unutmadık (anma sözleri)! Takvim yaprakları 17 Ağustos 1999’da milyonların hayatını alt üst eden bir deprem Marmara merkezli yaşandı. Resmi rakamlara göre 17 bin kişinin öldüğü 40 binden fazla insanın ise yaralandığı depremin üzerinden yıllar geçse de acısı tazeliğini koruyor. 250 binden fazla kişinin evsiz kaldığı şiddetli yıkıntının maddi boyutu ise milyarlarca dolar oldu. Aradan geçen bunca yıla rağmen unutulamayan Marmara Depremini yaşayanlar birbirine gönderdiği dayanışma mesajlarıyla güçlü durmaya çalışıyor. 17 Ağustos Marmara deprem görüntüleri (resimleri)...
17 Ağustos Depremi unutmadık (anma sözleri) ve 17 Ağustos Marmara deprem görüntüleri (resimleri) konusu araştırılıyor. Milyonlarca insanın hayatını derinden etkileyen korkunç depremlerde 17 bin vatandaş resmi rakamlara göre öldü. 40 binden fazla insanın yaralandığı depremde yüzbinlerce kişi de evsiz kaldı. Aradan yıllar geçmesine rağmen unutulmayan acılara karşı vatandaşlar birbirlerine dayanışma mesajları göndererek sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyor.
17 AĞUSTOS DEPREMİ UNUTMADIK (ANMA SÖZLERİ)
"17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük acıyı unutmuyoruz. Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, depreme karşı bilinçli ve hazırlıklı olmayı bir kez daha hatırlatıyoruz."
"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, geride bıraktıkları acıyı unutmadığımızı bir kez daha dile getiriyoruz. Deprem bilinciyle geleceğe daha güvenle bakmak dileğiyle."
"17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz. Bu büyük felaketi unutmadan, deprem gerçeğiyle yaşama bilinciyle hareket etmeliyiz."
"Büyük Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, bu acının tekrar yaşanmaması için bilinçli olmayı ve gerekli önlemleri almayı unutmamamız gerektiğini hatırlatıyoruz."
"17 Ağustos 1999, unutmamamız gereken bir gün. Bu büyük acıyı tekrar yaşamamak için deprem bilincini artırmak zorundayız. Depremde kaybettiğimiz canları saygıyla anıyoruz."
"Marmara Depremi'nin yıl dönümünde kaybettiğimiz canları rahmetle anıyoruz. Deprem gerçeğini unutmadan, bilinçli ve hazırlıklı olmayı hepimiz için bir görev biliyoruz."
"17 Ağustos 1999'da kaybettiğimiz tüm canları rahmetle anıyoruz. Acılar hala taze, dersler hala alınmalı. Depreme hazırlıklı olmayı asla unutmamalıyız."