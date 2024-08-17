17 Ağustos Depremi unutmadık (anma sözleri)! 17 Ağustos Marmara deprem görüntüleri (resimleri)

17 AĞUSTOS DEPREMİ UNUTMADIK (ANMA SÖZLERİ)

"17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük acıyı unutmuyoruz. Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, depreme karşı bilinçli ve hazırlıklı olmayı bir kez daha hatırlatıyoruz."

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, geride bıraktıkları acıyı unutmadığımızı bir kez daha dile getiriyoruz. Deprem bilinciyle geleceğe daha güvenle bakmak dileğiyle."

"17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz. Bu büyük felaketi unutmadan, deprem gerçeğiyle yaşama bilinciyle hareket etmeliyiz."