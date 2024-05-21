17 yaşındaki Amerikalı rapçi kazara kendini öldürdü! Hayatını kaybeden rapçi Rylo Huncho kimdir?
17 yaşındaki Amerikalı rapçi Instagram canlı yayınında kazara kendini öldürdü. Polis, rapçi Rylo Huncho'nun öldüğünü doğruladı. Ölüm haberi ile gündem olan Amerikalı rapçi Rylo Huncho kimdir? İşte detaylar…
Rylo Huncho kimdir?
ABD'li rapçi Rylo Huncho, sosyal medyada elindeki silahla video çekerken kazara kendini kafasından vurarak hayatını kaybetti. Polis, rapçi Rylo Huncho'nun öldüğünü doğruladı. Virginia eyaleti Suffolk kentinde yaşayan Huncho'nun korkunç ölümü sosyal medyada gündem oldu.
17 yaşındaki gencin gerçek adı Raleigh Freeman III'dır. Virginia'nın Suffolk şehrinde annesiyle yaşayan genç, rap müziğiyle ilgilenmektedir. Ailesi, 17 yaşındaki rapçinin video çekerken hayatını kaybetmesinin ardından bir "GoFundMe" kampanyası başlattı.