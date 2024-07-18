  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. 170 yıllık, defineciler talan etti! Geriye sağlam iki dikili taşı kaldı, durumu içler acısı...

170 yıllık, defineciler talan etti! Geriye sağlam iki dikili taşı kaldı, durumu içler acısı...

Erzincan’ın Tercan İlçesine bağlı Üçpınar köyünde bulunan 170 yıllık Abrenk Kilisesi kendi haline terk edilmiş durumda...

170 yıllık, defineciler talan etti! Geriye sağlam iki dikili taşı kaldı, durumu içler acısı... - Sayfa 1

Günümüze sağlam bir şekilde gelen Abrenk Kilisesi, giriş kapısındaki bilgiye göre 1854 yılında inşa edilmiş.

1 | 4
170 yıllık, defineciler talan etti! Geriye sağlam iki dikili taşı kaldı, durumu içler acısı... - Sayfa 2

Mimari açıdan dikkat çeken Abrenk Kilisesi’nin defineciler tarafından yıkılan bir dikili taşın dışında sağlam kalan iki dikili taşı ve bir şapeli bulunuyor.

2 | 4
170 yıllık, defineciler talan etti! Geriye sağlam iki dikili taşı kaldı, durumu içler acısı... - Sayfa 3

Erzincan’ın gezilecek yerleri arasındaki kilise günümüzde artık tanınmaz halde.

3 | 4
170 yıllık, defineciler talan etti! Geriye sağlam iki dikili taşı kaldı, durumu içler acısı... - Sayfa 4
4 | 4