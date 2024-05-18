18-19 Mayıs’ta müzeler açık mı? Yarın müzeler ücretsiz mi? Müzeler Haftası'nda müzeler açık mı?
Uluslararası Müzeler Günü, her yıl 18 Mayıs'ta müzelerin toplumdaki işlevi ve önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmakta olan uluslararası bir günüdür. Peki, 18-19 Mayıs’ta müzeler açık mı? Yarın müzeler ücretsiz mi? Müzeler Haftası'nda müzeler açık mı? İşte detaylar…
18-19 Mayıs’ta müzeler ücretsiz mi?
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Müzeler Günü dolaysıyla 18- 19 Mayıs 2024 tarihlerinde askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını duyurdu.
Girişi ücretsiz olacak müzeler şu şekilde; İstanbul'da Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Deniz Müzesi, Hava Kuvvetler Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü, Çanakkale Deniz Müzesi, İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü, Mersin Deniz Müzesi ve Hatay Deniz Müzesi.
2023 yılı Müzeler Haftası'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müze ve ören yerleri ücretsizdi. Bu sene henüz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bu konuya dair bir açıklama gelmedi.