18 Kasım Salı Türkiye’de hava nasıl olacak? Bugün İstanbul’da yağmur var mı, rüzgar uyarısı var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumu verilerini güncelledi. Vatandaşlar bu hafta havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu…
Türkiye, yağışlı bir haftanın ardından mevsimlerde bir kez daha bahar havasına dönüyor. Okullar açılırken, vatandaşlar evden çıkmadan önce havanın nasıl olacağını merak ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güney-güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekliyor. Edirne ve Kırklareli sabah saatlerinde sağanak yağışlı. Diğer bölgelerde parçalı bulutlu, yer yer pus ve sis görülebilir.
MARMARA VE EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
MGM, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/s) eseceğini bildirdi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.