19 Mayıs’ta toplu taşımalarda ücret alınacak mı? 19 Mayıs pazar günü toplu taşımalar ücretsiz mi?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl pazar gününe denk geldiği için toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Geçtiğimiz resmi tatillerde toplu ulaşım araçlarından ücret alınmamıştı. Bu nedenle 19 Mayıs’ta toplu taşımalardan ücret alınacak mı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs’ta toplu taşımalarda ücret alınacak mı? İşte detaylar...
19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.
19 Mayıs Pazar 2024 tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve diğer illerde toplu taşımanın ücretsiz olmasına yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Ancak önceki senelerde olduğu gibi bu yıl de 19 Mayıs'ta ulaşımın ücretsiz olması bekleniyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.