19 üniversite Avrupa'nın 'en iyileri' arasında

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symond'ın (QS) bu yıl başlattığı ve Avrupa'daki en iyi üniversiteleri sıraladığı "Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024" listesi yayımlandı.

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