19 üniversite Avrupa'nın 'en iyileri' arasında
"Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024"te Türkiye'den ilk 500 arasında 19 üniversite bulunurken, ODTÜ, İTÜ, Koç, Bilkent ve Boğaziçi üniversiteleri ilk 200'de yer aldı.
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symond'ın (QS) bu yıl başlattığı ve Avrupa'daki en iyi üniversiteleri sıraladığı "Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024" listesi yayımlandı.
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Bu kapsamda QS, Avrupa Konseyine üye 42 ülkedeki 688 üniversiteyi değerlendirdi.
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"Avrupa Geneli" sıralamasında Türkiye'den listeye giren üniversiteler ve sıralamaları şöyle:
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ODTÜ - 124
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