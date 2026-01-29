1900 video çeken Türk YouTuber, herkesi şaşırtan gelirini açıkladı: 2 yılda bakın ne kadar kazanmış

YouTube dünyasında iki yılı aşkın bir süredir istikrarlı bir şekilde video üreten Nedim Yaşar Gürsoy, dijital içerik üreticiliğinin görkemli ışıkları altındaki gerçek tabloyu takipçileriyle paylaştı. Gürsoy, geçtiğimiz hafta platform genelinde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye genelinde 1,8 milyon Hype puanı toplamayı başardı. Bu etkileşim oranıyla haftanın en çok ilgi gören içerikleri arasında 7. sıraya yerleşen başarılı içerik üreticisi, başarısının ardından herkesin merak ettiği o soruyu, yani "YouTube'dan ne kadar kazandığını" samimi bir şekilde yanıtladı.