1900 video çeken Türk YouTuber, herkesi şaşırtan gelirini açıkladı: 2 yılda bakın ne kadar kazanmış
Binlerce kişinin gelir kaynağı, ama her zaman beklentileri karşılayamayabiliyor. Uzun süredir YouTube videoları çeken ve toplam 1900 video yayımlayan Nedim Yaşar Gürsoy, platformdan kazandığı şaşırtan geliri açıkladı.
YouTube, binlerce içerik üreticisi için ana gelir kaynaklarından biri. Kısa ve uzun videolar dahilinde içerik üreten binlerce, hatta milyonlarca kişi bu platformdan gelir elde ediyor.
Ancak YouTube gelirleri her zaman sanıldığı kadar çok yüksek olmayabiliyor. Bunun bir örneği ise Nedim Yaşar Gürsoy.
YouTube dünyasında iki yılı aşkın bir süredir istikrarlı bir şekilde video üreten Nedim Yaşar Gürsoy, dijital içerik üreticiliğinin görkemli ışıkları altındaki gerçek tabloyu takipçileriyle paylaştı. Gürsoy, geçtiğimiz hafta platform genelinde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye genelinde 1,8 milyon Hype puanı toplamayı başardı. Bu etkileşim oranıyla haftanın en çok ilgi gören içerikleri arasında 7. sıraya yerleşen başarılı içerik üreticisi, başarısının ardından herkesin merak ettiği o soruyu, yani "YouTube'dan ne kadar kazandığını" samimi bir şekilde yanıtladı.