1975'ten önce doğanlar dikkat! Maymun Çiçeği (Mpox) virüsünün aşısı var ama ilacı yok
Afrika’da ölümlere yol açan, İsveç’ten sonra Pakistan’da da tespit edilen ve “maymun çiçeği” olarak bilinen bulaşıcı 'mpox' virüsüne karşı aşı olduğu ama ilaç olmadığı ortaya çıktı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’da 500’den fazla kişinin ölümüne neden olan ve maymun çiçeği diye bilinen mpox virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.
Bulaşıcı mpox virüsü Afrika ülkelerinden sonra önce Avrupa ülkesi İsveç ve sonra da Asya ülkesi Pakistan’da tespit edildi.
AŞISI VAR MI?
Mpox virüsünün salgın haline gelmesi ve DSÖ’nün ‘acil durum’ ilan etmesinin ardından gözler bu hastalığa karşı aşı olup olmadığına çevrildi.
ONAYLANAN BİR AŞI VAR AMA...
Hastalık için 2019 yılında ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı ilaç dairesi FDA’dan onaylanan bir aşı var. Ancak bu aşı Türkiye’de bulunmuyor.