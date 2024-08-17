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  4. 1975'ten önce doğanlar dikkat! Maymun Çiçeği (Mpox) virüsünün aşısı var ama ilacı yok

1975'ten önce doğanlar dikkat! Maymun Çiçeği (Mpox) virüsünün aşısı var ama ilacı yok

Afrika’da ölümlere yol açan, İsveç’ten sonra Pakistan’da da tespit edilen ve “maymun çiçeği” olarak bilinen bulaşıcı 'mpox' virüsüne karşı aşı olduğu ama ilaç olmadığı ortaya çıktı.

1975'ten önce doğanlar dikkat! Maymun Çiçeği (Mpox) virüsünün aşısı var ama ilacı yok - Sayfa 1

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’da 500’den fazla kişinin ölümüne neden olan ve maymun çiçeği diye bilinen mpox virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.

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1975'ten önce doğanlar dikkat! Maymun Çiçeği (Mpox) virüsünün aşısı var ama ilacı yok - Sayfa 2

Bulaşıcı mpox virüsü Afrika ülkelerinden sonra önce Avrupa ülkesi İsveç ve sonra da Asya ülkesi Pakistan’da tespit edildi.

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1975'ten önce doğanlar dikkat! Maymun Çiçeği (Mpox) virüsünün aşısı var ama ilacı yok - Sayfa 3

AŞISI VAR MI?

Mpox virüsünün salgın haline gelmesi ve DSÖ’nün ‘acil durum’ ilan etmesinin ardından gözler bu hastalığa karşı aşı olup olmadığına çevrildi.

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1975'ten önce doğanlar dikkat! Maymun Çiçeği (Mpox) virüsünün aşısı var ama ilacı yok - Sayfa 4

ONAYLANAN BİR AŞI VAR AMA...

Hastalık için 2019 yılında ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı ilaç dairesi FDA’dan onaylanan bir aşı var. Ancak bu aşı Türkiye’de bulunmuyor.

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