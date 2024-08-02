  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. 2 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir?

2 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir?

Hamster Kombat, mors alfabesi günlük şifre ile oyunculara 1 milyon coin kazandırıyor. Peki, Hamster Kombat günlük şifre nedir? Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? İşte 2 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre…

2 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 1

Hamster Kombat  günlük şifresi nedir?

Hamster Kombat oyununun 2 Ağustos 2024 tarihli günlük şifresi, "RELAY" kelimesi oldu. 24 saat kullanım süresi olan Hamster Kombat, günlük şifre ile 1 milyon coin kazanma fırsatını sunuyor.

1 | 4
2 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 2

Hamster Kombat 2 Ağustos 2024 günlük şifresinin mors alfabesiyle yazılışı şu şekilde: 

R: ● ▬ ● 

E: ● 

L: ● ▬ ● ● 

A: ● ▬

Y: ▬ ● ▬ ▬

2 | 4
2 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 3

Günlük şifre nasıl kullanılır?

Hamster Kombat oyununda 1 milyon coin kazandıran günlük şifreyi kullanmak için kullanıcılar ana ekranda yer alan “Günlük Şifre” bölümüne dokunduklarında şifrenin girileceği ekrana yönlendiriliyor.

3 | 4
2 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 4

Günün şifresini girmek için “kırmızı renkli alana” uzun ve kısa dokunuşlar yaparak mors alfabesiyle günün şifresi yazılıyor. "—" işareti yaklaşık 1 buçuk saniye basılı tutularak, "•" işareti ise ekrana anlık dokunarak elde ediliyor. Şifre doğru yazıldığında oyuncular Hamster Kombat’ta 1 milyon coin kazanıyor.

4 | 4
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı
Bugün televizyonda ne var? 2 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı
2 Ağustos cuma Instagram’da sorun mu var? Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?
2 Ağustos cuma Instagram’da sorun mu var? Instagram çöktü mü?
Türkiye'nin ilk tüp tayı görücüye çıktı
Türkiye'nin ilk tüp tayı görücüye çıktı
Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu: 'Masrafsız amca'
Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu: 'Masrafsız amca'