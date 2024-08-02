2 Ağustos cuma Instagram’da sorun mu var? Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?
2 Ağustos cuma günü Instagram kullanıcıları tarafından Instagram’da sorun mu var, Instagram çöktü mü sorularını araştırmaya başlandı. Instagram, kullanıcıların yaşanan problemler nedeniyle gündem oldu. Peki, 2 Ağustos Instagram’da sorun mu var? Instagram çöktü mü? İşte detaylar…
Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagramda, kullanıcılar sorunun neden olduğu merak ediliyor. Peki, 2 Ağustos Instagram’da sorun mu var? Instagram çöktü mü? İşte detaylar…
2 Ağustos Instagram’da sorun mu var?
2 Ağustos cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yapılan açıklamada Instagram’a erişim engeli getirildiği bilgisi paylaşıldı.
BTK'nın resmi internet sitesinde ınstagram hakkında uygulanmakta olan kararlar kısmında " instagram.com, 02/08/2024 tarihli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" denildi.
Instagram erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama da yapılmadı.