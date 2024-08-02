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2 Ağustos cuma Instagram’da sorun mu var? Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

2 Ağustos cuma günü Instagram kullanıcıları tarafından Instagram’da sorun mu var, Instagram çöktü mü sorularını araştırmaya başlandı. Instagram, kullanıcıların yaşanan problemler nedeniyle gündem oldu. Peki, 2 Ağustos Instagram’da sorun mu var? Instagram çöktü mü? İşte detaylar…

2 Ağustos cuma Instagram’da sorun mu var? Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? - Sayfa 1

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagramda, kullanıcılar sorunun neden olduğu merak ediliyor. Peki, 2 Ağustos Instagram’da sorun mu var? Instagram çöktü mü? İşte detaylar…

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2 Ağustos cuma Instagram’da sorun mu var? Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? - Sayfa 2

2 Ağustos Instagram’da sorun mu var?

2 Ağustos cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yapılan açıklamada Instagram’a erişim engeli getirildiği bilgisi paylaşıldı.

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2 Ağustos cuma Instagram’da sorun mu var? Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? - Sayfa 3

BTK'nın resmi internet sitesinde ınstagram hakkında uygulanmakta olan kararlar kısmında " instagram.com, 02/08/2024 tarihli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" denildi.

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2 Ağustos cuma Instagram’da sorun mu var? Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? - Sayfa 4

Instagram erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama da yapılmadı.

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