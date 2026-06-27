2 bölgede şiddetli sağanak, 9 kent için 'sarı' kodlu yağış ve fırtına alarmı: İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından 9 il için yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu. Sıcaklık ise iç ve batı bölgelerde normallerin 5 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
9 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
Meteoroloji tarafından sağanak ve fırtına uyarısıyla "sarı" alarm verilen 9 il şöyle:
Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon (sağanak); İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale (fırtına).
SICAK HAVAYA DİKKAT
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ilâ 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
EGE VE MARMARA'DA FIRTINA UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.