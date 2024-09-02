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  4. 2 Eylül 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

2 Eylül 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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2 Eylül 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.795,30

Satış: 2.797,83

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,472.48

Satış: 4,574.45

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2 Eylül 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,917.01

Satış: 9,148.91

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 18,533.00

Satış: 18,813.00

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2 Eylül 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 44,724.82

Satış: 45,744.54

Ata altın fiyatı

Alış: 18,448.99

Satış: 18,913.34

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2 Eylül 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17,889.93

Satış: 18,241.86

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,549.31

Satış: 2,551.62

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