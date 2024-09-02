2 Eylül 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (2 Eylül) ne kadar oldu? 2 Eylül 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 2 Eylül pazartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.795,30
Satış: 2.797,83
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,472.48
Satış: 4,574.45
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Yarım altın fiyatı
Alış: 8,917.01
Satış: 9,148.91
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 18,533.00
Satış: 18,813.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 44,724.82
Satış: 45,744.54
Ata altın fiyatı
Alış: 18,448.99
Satış: 18,913.34
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 17,889.93
Satış: 18,241.86
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,549.31
Satış: 2,551.62
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