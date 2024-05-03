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  4. 2 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 2 Mayıs 2024 perşembe Süper Loto sonuçları

2 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 2 Mayıs 2024 perşembe Süper Loto sonuçları

Şans oyunu seven vatandaşlar, 2 Mayıs 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 2 Mayıs perşembe Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…

2 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 2 Mayıs 2024 perşembe Süper Loto sonuçları - Sayfa 1

Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 77.392.402,24 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 14 talihli de 88.879,50 TL kazandı. Süper Loto 2 Mayıs 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

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2 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 2 Mayıs 2024 perşembe Süper Loto sonuçları - Sayfa 2

2 Mayıs 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 2 Mayıs 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 77.392.402,24 TL devretti.

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2 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 2 Mayıs 2024 perşembe Süper Loto sonuçları - Sayfa 3

İşte kazanan numaralar:

10 – 17 – 34 – 37 – 40 – 52

Kazanan kategoriler

   Kategori         Kazanan kişi sayısı           İkramiye tutarı

         6                            Devir                   77.392.402,24 ₺

         5                               14                         88.879,50 ₺

         4                            1.064                        1.819,15 ₺

         3                           25.590                         91,80 ₺

         2                          243.120                        10,20 ₺

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