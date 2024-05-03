2 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 2 Mayıs 2024 perşembe Süper Loto sonuçları
Şans oyunu seven vatandaşlar, 2 Mayıs 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 2 Mayıs perşembe Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…
Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 77.392.402,24 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 14 talihli de 88.879,50 TL kazandı. Süper Loto 2 Mayıs 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…
2 Mayıs 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto 2 Mayıs 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 77.392.402,24 TL devretti.
İşte kazanan numaralar:
10 – 17 – 34 – 37 – 40 – 52
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 77.392.402,24 ₺
5 14 88.879,50 ₺
4 1.064 1.819,15 ₺
3 25.590 91,80 ₺
2 243.120 10,20 ₺