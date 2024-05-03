2 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! 2 Mayıs 2024 perşembe Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 77.392.402,24 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 14 talihli de 88.879,50 TL kazandı. Süper Loto 2 Mayıs 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…