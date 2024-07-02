2 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (2 Temmuz) ne kadar oldu? 2 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 2 Temmuz salı altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.455,24
Satış: 2.458,38
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3,928.38
Satış: 4,019.45
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Yarım altın fiyatı
Alış: 7,832.20
Satış: 8,038.91
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 16,286.00
Satış: 16,532.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 39,283.78
Satış: 40,194.53
Ata altın fiyatı
Alış: 16,204.56
Satış: 16,618.66
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 15,713.51
Satış: 16,028.64
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,239.18
Satış: 2,242.04
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