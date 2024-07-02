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  4. 2 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

2 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (2 Temmuz) ne kadar oldu? 2 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 2 Temmuz salı altın fiyatları…

2 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.455,24

Satış: 2.458,38

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3,928.38

Satış: 4,019.45

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2 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 7,832.20

Satış: 8,038.91

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 16,286.00

Satış: 16,532.00

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2 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 39,283.78

Satış: 40,194.53

Ata altın fiyatı

Alış: 16,204.56

Satış: 16,618.66

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2 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15,713.51

Satış: 16,028.64

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,239.18

Satış: 2,242.04

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