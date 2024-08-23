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  4. 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı: 'İlk defa böyle gördük'

20 yıl sonra gün yüzüne çıktı: 'İlk defa böyle gördük'

Sivas'ın Hafik ilçesinde 20 yıl önce baraj suları altında kalan eski Pusat köyü, suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.

20 yıl sonra gün yüzüne çıktı: 'İlk defa böyle gördük' - Sayfa 1

Hafik ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılan Pusat-Özen Barajı'nda yağışlar ve kuraklık nedeniyle sular gözle görülür derecede çekildi.

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20 yıl sonra gün yüzüne çıktı: 'İlk defa böyle gördük' - Sayfa 2

Suların çekilmesiyle 20 yıl önce sular altında kalan eski Pusat köyü yeniden gün yüzüne çıktı.

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20 yıl sonra gün yüzüne çıktı: 'İlk defa böyle gördük' - Sayfa 3

2004 yılında barajda su seviyesinin pik yapmasıyla sular altında kalan cami minaresinin sadece alem kısmı görülürken, şimdi caminin tamamı görülür oldu.

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20 yıl sonra gün yüzüne çıktı: 'İlk defa böyle gördük' - Sayfa 4

Geçtiğimiz yıllarda ağzına kadar dolu olan barajın şimdiki hali ise görenleri hayrete düşürüyor.

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