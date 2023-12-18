2023'te dünyadaki felaketler... En büyük deprem Türkiye'de

2023 yılının bitimine sayılı günler kala yaşanan felaketlerde gündemdeki yerini korkuyor. Dünyada yaşanan felaketlerde deprem başlığı öne çıktı. Bu yıl dünyada 8'in üzerinde deprem meydana gelirken 7'nin üzerinde 18, 6'nın üzerinde 123 deprem oldu.

En büyük deprem Türkiye'de

2023'ün en büyük şiddetli ve en çok ölümlü depremi ise Türkiye'de kaydedildi.

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, yerin 8,6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde Türkiye'de 11 ilde yıkım olurken Suriye'de de çok büyük yıkım ve can kaybı yaşandı. Deprem, Türkiye'nin tamamında, Orta Doğu ve Avrupa'nın ise birçok yerinde hissedildi.

Aynı gün öğleden sonra bu kez merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan, 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Bu depremlerde toplam 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi yaralandı, 7 bin 248 bina yıkıldı.