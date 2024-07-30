2024-2025 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
YKS sınav sonuçları 16 Temmuz’da açıklanmıştı. Sınav sonuçlarına göre üniversite tercihlerini yapan öğrenciler, KYK burs başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler burs başvurusu yapabilir? KYK bursu ne kadar? İşte detaylar…
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.
KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
KYK burs başvurusu e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru için siteye giriş yapılmasının ardından e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
KYK bursu ne kadar?
2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkarılmıştı.