2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Yurt ücretleri ne kadar?
YKS sınav sonuçları 16 Temmuz’da açıklanmıştı. Sınav sonuçlarına göre üniversite tercihlerini yapan öğrenciler, KYK yurt başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte detaylar…
2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman?
2023-2024 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı.
Bu yılki KYK yurt başvuruları da üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayabileceği tahmin ediliyor.
2024-2025 KYK yurt ücretleri ne kadar?
2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.