2024-ALES/1 sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ALES sınav puanı nasıl hesaplanır?
21 Nisan pazar günü ÖSYM tarafından 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) gerçekleştirildi. Aynı gün (21 Nisan) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2024-ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
2024-ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden 10 Mayıs'ta açıklanacak. Sonuçlara sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
ALES sınav puanı nasıl hesaplanır?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.