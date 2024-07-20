2024 KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
ÖSYM tarafından bugün saat 10.15'te KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturum gerçekleşti. İkinci oturum ise bugün (20 Temmuz) saat 14.45’te gerçekleşecek. Sınava giren adaylar Alan Bilgisi soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı mı? KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…
2024 KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. gün sınavı ilk oturumu bugün (20 Temmuz 2024 cumartesi) saat 10.15'te uygulandı. Adaylara Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri konularından sorular soruldu. Saat 10.15'te başlayan sınavda 150 dakika süre verildi.
İkinci oturumu ise bugün (20 Temmuz 2024 cumartesi) saat 14.45'te uygulanacak. Adaylara Hukuk, İktisat, Maliye derslerinden sorular sorulacak. Saat 14.45'te başlayan sınav 150 dakika sürecek.
Oturumun ardından gün içinde sorular ve cevapların erişime açılması bekleniyor.