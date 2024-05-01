2024 KPSS başvuru ne zaman başlayacak? 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı ücreti ne kadar?

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı ücreti ne kadar?

2024 KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. 2023 yılında KPSS ücretleri şu şekildeydi;

Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri her bir oturum için 150 TL

Alan Bilgisi her bir oturum için 100 TL

ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için 150 TL