2024 KPSS başvuru ne zaman başlayacak? 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı ücreti ne kadar?
Kamu personeli olmak için Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar sınav başvuru tarihinin ne zaman başlayacağını ve başvuru ücretlerinin ne kadar olacağını araştırmaya başladır. Peki, 2024 KPSS başvuru ne zaman başlayacak? 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı ücreti ne kadar? 2024 KPSS sınavları ne zaman? İşte detaylar…
2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı ücreti ne kadar?
2024 KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. 2023 yılında KPSS ücretleri şu şekildeydi;
Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri her bir oturum için 150 TL
Alan Bilgisi her bir oturum için 100 TL
ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için 150 TL
2024 KPSS başvuru tarihleri ne zaman başlıyor?
KPSS Lisans başvuruları; 03.05.2024 - 15.05.2024
KPSS Ön Lisans başvuruları; 13.06.2024 - 02.07.2024
KPSS Ortaöğretim başvuruları; 18.07.2024 - 30.07.2024
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 09.08.2024-15.08.2024 tarihlerinde alınacak.
2024 KPSS sınavları ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,
KPSS Ön Lisans 1 Eylül,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.