2024-KPSS Lisans başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar?

2024 YKS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS Lisans başvuru tarihleri de belli oldu. Yayımlanan takvime göre; 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültüre, Eğitim Bilimlerine, Alan Bilgisine ve ÖABT’ye başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT’ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.