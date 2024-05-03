2024-KPSS Lisans başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından yapılan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvuruları başladı. Sınava girecekler KPSS Lisans başvurularını 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapacaklar. Peki, Başvurular nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar? İşte detaylar…
2024 YKS başvuruları başladı
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS Lisans başvuru tarihleri de belli oldu. Yayımlanan takvime göre; 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültüre, Eğitim Bilimlerine, Alan Bilgisine ve ÖABT’ye başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT’ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Sınav ücreti ne kadar?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 235,00 TL
ÖABT (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL
DHBT : 350,00 TL
Başvurular nasıl yapılıyor?
Adaylar, başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.