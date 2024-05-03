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2024-KPSS Lisans başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yapılan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvuruları başladı. Sınava girecekler KPSS Lisans başvurularını 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapacaklar. Peki, Başvurular nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar? İşte detaylar…

2024-KPSS Lisans başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar? - Sayfa 1

2024 YKS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS Lisans başvuru tarihleri de belli oldu. Yayımlanan takvime göre; 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültüre, Eğitim Bilimlerine, Alan Bilgisine ve ÖABT’ye başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT’ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

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2024-KPSS Lisans başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar? - Sayfa 2

 Sınav ücreti ne kadar?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 235,00 TL

ÖABT (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL

DHBT : 350,00 TL

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2024-KPSS Lisans başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar? - Sayfa 3

Başvurular nasıl yapılıyor? 

Adaylar, başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

KPSS başvuru ekranı için tıklayın

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