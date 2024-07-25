2024-KPSS Lisans: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav yerleri açıklandı!
ÖSYM, 2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Peki, 2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...
ÖSYM, 2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM’nin yaptığı duyuruda; ‘’4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’ denildi.
KPSS Lisans ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2024-KPSS Lisans ÖABT sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.