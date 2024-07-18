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2024-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yapılan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim başvuruları başladı. Sınava girecekler KPSS Ortaöğretim başvurularını 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapacaklar. Peki, Başvurular nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar? İşte detaylar…

2024-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar? - Sayfa 1

2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı

ÖSYM web adresinden 2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladığını duyurdu. Yayımlanan duyuruda;  ‘’ 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim), 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacaktır.

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2024-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar? - Sayfa 2

KPSS Ortaöğretim’e başvurular 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacaktır. DHBT’ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ortaöğretim’e başvuraraksınava girmeleri gerekmektedir.

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2024-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar? - Sayfa 3

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

2024-KPSS Ortaöğretim ile 2024-DHBT’ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’ denildi.

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2024-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar? - Sayfa 4

 Sınav ücreti ne kadar?

KPSS Ortaöğretim sınav ücreti: 350,00 TL

DHBT sınav ücreti: 350,00 TL

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