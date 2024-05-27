2024 LGS sınavı ne zaman? LGS sınavı kaç dakika, kaç soru? LGS sınav belgesi nasıl alınır?
Hayallerindeki liseye gidebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan LGS sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek adaylar LGS puanlarına göre liselere yerleştirilecek. Peki, 2024 LGS sınavı ne zaman? LGS sınavı kaç dakika, kaç soru? LGS sınav belgesi nasıl alınır? İşte detaylar…
2024 LGS sınavı ne zaman?
Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı bu yıl 2 Haziran 2024 pazar günü gerçekleştirilecek. Birinci oturum saat 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.
LGS sınavı kaç dakika, kaç soru?
Birinci Oturum 09.30'da, İkinci Oturum İse 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek.
İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
LGS sınav belgesi nasıl alınır?
Fotoğraflı sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.