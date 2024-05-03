2024 Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı! Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı
2024 yılında askere gidecekler askerlik yerleri ve celp tarihlerini merak ediyorlar. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuru ile Mayıs ayı askerlik celp ve sevk takvimi belli oldu. Yükümlüler sevk belgesini sevk e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek. Peki, 2024 Mayıs ayı askerlik yerleri nereden öğrenilir? İşte detaylar...
2024 Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan duyuruda; "Mayıs/Haziran ve Temmuz 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." denildi.
Askerlik yerleri nereden öğrenilir?
Askerlik yerini öğrenmek isteyen er adayları; e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek adaylar, Askerlik şubelerinden de bilgilerini öğrenebilecek.