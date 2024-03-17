2024 Özel yeni resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları! 18 Mart Çanakkale Zaferimiz Kutlu Olsun! 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları arayanlar için 2024 yılına özel en güzel mesaj ve sözleri derledik! Birbirinden güzel anlamlı, duygulu, kısa ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları, Şehitleri Anma sözleri en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları...

Çanakkale ruhu; aziz milletimizin en zor zamanlarda her türlü meşakkate göğüs gerip fedakarlık yapması, büyük zaferler kazanmasıdır. 1 | 5

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver ; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. 2 | 5

Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır. 3 | 5