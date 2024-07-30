2024 Paris Olimpiyatlarında 10 metre havalı tabancada gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç kimdir?
Yusuf Dikeç, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte, karma 10 m havalı tabancada finalde 2. olarak Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyası olan gümüş madalya kazandı. Peki, 2024 Paris Olimpiyatlarında 10 metre havalı tabancada gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç kimdir? İşte detaylar…
Yusuf Dikeç kimdir?
1 Ocak 1973 yılında Kahramanmaraş Göksun’da doğan Yusuf Dikeç, Türk atıcılık sporcusudur. Tabanca kategorilerinde yarışmaktadır. Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdürmektedir.
Dikeç 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca dallarında ülkesini temsil etti. Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda ise bir altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başardı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda da yer alan eden Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. oldu ve elemelerde mücadeleye veda etti. Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir askerdir.
2024 Yaz Olimpiyatları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte, karma 10 m havalı tabancada finalde 2. olarak Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyası olan gümüş madalya kazandı.