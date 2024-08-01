2024 Paris Olimpiyatlarında Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi! Busenaz Sürmeneli kimdir?

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin İstanbul kentindeki Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı. 2019 Kadınlar Dünya Amatör Boks Şampiyonası'dan sonra ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmış oldu. Busenaz Sürmeneli, finalde Kanadalı rakibi Charlie Cavanagh ile karşılaştı. İlk iki raundu 5-0 kazandı. Son rauntta da rakibini arka arkaya attığı yumruklarla zor duruma düşüren Busenaz, bitime 45 saniye kala hakem kararıyla galip ilan edildi ve altın madalyanın sahibi oldu.