2024 Türkiye'de böyle geçti! İşte bu yıla damga vuran gelişmeler...

21 Haziran: Diyarbakır ile Mardin'in sınır köylerinde çıkan yangında 15 kişi öldü, çok sayıda hayvan telef oldu. Valilik faciaya anız yangınının neden olduğunu açıkladı. Bakımı yapılmayan elektrik hatlarının yangına neden olduğunu savunan DEM Parti ise valiliği elektrik dağıtım şirketini korumakla suçladı.

1 Temmuz: Kayseri’de Suriyeli olduğu ileri sürülen bir şahsın kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiası halkı sokağa döktü. Suriyeliler’e ait işyerleri ateşe verildi. Olaylar sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Gaziantep’e de sıçradı.

30 Temmuz: Sokak köpeklerinin belediyeler tarafından barınaklara toplanmasıyla ilgili kanun TBMM’de kabul edildi. Muhalefetin ve hayvan hakları aktivistlerinin karşı çıktığı yasaya karşı birçok ilde protestolar düzenlendi.