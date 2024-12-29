2024 Türkiye'de böyle geçti! İşte bu yıla damga vuran gelişmeler...
2025'e sayılı günler kala 2024 yılında Türkiye gündemine damgasını vuran gelişmeler yeniden gündeme geldi... Hem ülkemiz hem de dünya açısından oldukça hareketli geçen bu senede, birçok farklı olay yaşandı. İşte Türkiye'nin bu sene içerisinde en çok konuştuğu gelişmeler...
19 Ocak: Türkiye’nin ilk insanlı uzay görevi olarak anılan uzay seyahati başladı. Türk astronot Alper Gezeravcı’nın içerisinde bulunduğu Falcon 9 roketi uzaya fırlatıldı.
28 Ocak: Sarıyer Santa Maria Kilisesi’ndeki Pazar ayinine IŞİD tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi öldü.
13 Şubat: Erzincan’ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Kazada maden şirketinin 9 çalışanı öldü.
31 Mart: Türkiye yerel seçimler için sandığa gitti. 14 büyükşehirde seçimi kazanan CHP, 1977’deki genel seçimden sonra ilk kez birinci parti konumuna yükseldi.
2 Nisan: İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin Gayrettepe semtinde bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi öldü.
27 Nisan: Meral Akşener'in aday olmadığı İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa seçildi.
1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı'na çıkan yollar polis tarafından kapatıldı. 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyen göstericilerle polis arasında yaşanan olaylar sonucunda 226 kişi gözaltına alındı.
2 Mayıs: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu. Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’le 1,5 saat süren bir görüşme yaptı.
2 Haziran: İstanbul Küçükçekmece’de dört katlı bina çöktü. Çöken binada bir kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
21 Haziran: Diyarbakır ile Mardin'in sınır köylerinde çıkan yangında 15 kişi öldü, çok sayıda hayvan telef oldu. Valilik faciaya anız yangınının neden olduğunu açıkladı. Bakımı yapılmayan elektrik hatlarının yangına neden olduğunu savunan DEM Parti ise valiliği elektrik dağıtım şirketini korumakla suçladı.
1 Temmuz: Kayseri’de Suriyeli olduğu ileri sürülen bir şahsın kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiası halkı sokağa döktü. Suriyeliler’e ait işyerleri ateşe verildi. Olaylar sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Gaziantep’e de sıçradı.
30 Temmuz: Sokak köpeklerinin belediyeler tarafından barınaklara toplanmasıyla ilgili kanun TBMM’de kabul edildi. Muhalefetin ve hayvan hakları aktivistlerinin karşı çıktığı yasaya karşı birçok ilde protestolar düzenlendi.