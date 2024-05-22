2024 Voleybol Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman başlıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak?
2024 voleybol Milletler Ligi ilk haftası geride kalırken gözler 2. hafta maçlarına çevrildi. ABD’de oynanacak ikinci hafta mücadelelerinin ne zaman başlayacağı hangi ülkeler ile oynanacağı merak ediliyor. Peki, Milletler ligi 2. hafta maçları ne zaman başlıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak? Maçlar saat kaçta olacak? Milletler ligi 1. hafta sonrası puan durumu nedir? İşte detaylar…
Milletler ligi 1. hafta sonrası puan durumu nedir?
1-Polonya: 12
2-Brezilya: 12
3-Çin: 9
4-Kanada: 9
5-İtalya: 9
6-Japonya: 8
7-Türkiye: 7
8-ABD: 6
9-Hollanda: 6
10-Dominik Cumhuriyeti: 6
Milletler ligi 2. hafta maçları ne zaman?
ABD’de oynanacak ikinci hafta mücadelelerine çevrildi. Türkiye sırasıyla Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları milletler ligi ikinci haftasında ilk mücadelesine Almanya ile 29 Mayıs çarşamba günü çıkacak.
Milletler ligi 2. hafta maç takvimi
29 Mayıs 2024 çarşamba
22.30 Almanya-Türkiye
31 Mayıs 2024 cuma
03.30 Sırbistan-Türkiye
1 Haziran 2024 cumartesi
21.00 Güney Kore-Türkiye
2 Haziran 2024 pazar
23.00 ABD-Türkiye