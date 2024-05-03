2024 YKS sınavı ne zaman? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 YKS başvuru tarihi 1-26 Şubat 2024 tarihinde tarihleri arasında yapıldı. Sınava girecek adaylar sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını ve sınav tarihlerini merak ediyorlar. Peki, 2024 YKS sınavı ne zaman? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
2024 YKS sınavı ne zaman?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak. Üniversite adayları, 8 Haziran’da TYT’ye, 9 Haziran’da ise AYT’ye girecekler. Sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
YKS sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek. Sınav giriş belgelerinin ise kesin olmamakla beraber sınavdan bir hafta öncesinde açıklanması bekleniyor.