2024 YKS sınavı ne zaman? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2024 YKS sınavı ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak. Üniversite adayları, 8 Haziran’da TYT’ye, 9 Haziran’da ise AYT’ye girecekler. Sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.