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  4. 2024'e girildi: Dünya yeni yılı böyle karşılıyor

2024'e girildi: Dünya yeni yılı böyle karşılıyor

Türkiye ve birçok doğu ülkesi 2024'e girildi. İşte ülke ülke yeni yıl kutlamaları...

2024'e girildi: Dünya yeni yılı böyle karşılıyor - Sayfa 1

Yeni Zelanda

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2024'e girildi: Dünya yeni yılı böyle karşılıyor - Sayfa 2

Yeni yıla ilk giren ülke Yeni Zelanda 2024'e merhaba dedi. Yeni yıl kutlamaları kapsamında Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da havai fişek gösterisi düzenlendi.

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2024'e girildi: Dünya yeni yılı böyle karşılıyor - Sayfa 3

Avustralya

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2024'e girildi: Dünya yeni yılı böyle karşılıyor - Sayfa 4

Yeni yıla ilk girecek ülkelerden Avustralya’da kutlamalar kapsamında düzenlenecek gösteriler heyecanla bekleniyor. Sidney'in sembollerinden Opera Binası ve Sidney Köprüsü üzerinde havai fişek gösterisi düzenlendi.

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