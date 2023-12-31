2024'e girildi: Dünya yeni yılı böyle karşılıyor
Türkiye ve birçok doğu ülkesi 2024'e girildi. İşte ülke ülke yeni yıl kutlamaları...
Yeni Zelanda
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Yeni yıla ilk giren ülke Yeni Zelanda 2024'e merhaba dedi. Yeni yıl kutlamaları kapsamında Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da havai fişek gösterisi düzenlendi.
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Avustralya
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Yeni yıla ilk girecek ülkelerden Avustralya’da kutlamalar kapsamında düzenlenecek gösteriler heyecanla bekleniyor. Sidney'in sembollerinden Opera Binası ve Sidney Köprüsü üzerinde havai fişek gösterisi düzenlendi.
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