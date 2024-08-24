2024'te 6 kişide görüldü: Yeni salgın korkusu Batı Nil Virüsü! Bakanlık uyardı, bunlara dikkat...
Maymun Çiçeği virüsü tartışmaları devam ederken, Sağlık Bakanlığı 2024 yılında 6 kişide Batı Nil Virüsü (BNV) tespit edildiğini duyurdu. Açıklama sonrası gözler Batı Nil Virüsü'ne çevrildi. Peki tedavisi var mı, nasıl korunulur? İşte Sağlık Bakanlığı’nın uyarıları...
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı “Vaka Yönetim Rehberi”nde Batı Nil Virüsü’yle ilgili önemli bilgiler ve korunma yolları yer alıyor.
NASIL BİR VİRÜS?
Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu (BNVE), nörolojik hastalıklara ve ölümlere neden olabilen, insanlara sıklıkla enfekte sivrisineklerin sokması ile bulaşan viral bir hastalık.
Virüs, insanlar, atlar, kuşlar ve vahşi hayvanlarda çeşitli nörolojik semptomlara neden olan, bir RNA (Ribonucleic Acid) virüsü.
NERELERDE GÖRÜLÜYOR?
Hastalık çoğunlukla Afrika, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da görülüyor. Avrupa Bölgesi ve komşu ülkelerinde 2018 yılından beri vaka sayılarında artış olduğu bildiriliyor.
Türkiye’de de 2010 yılından bu yana vaka bildirimleri yapılıyor. Salgın bölgeleri başlıca kuş göç yolları üzerinde yer alıyor. Hastalıkla ilgili en büyük salgınlar Yunanistan, İsrail, Romanya, Rusya ve ABD’de görüldü.
BELİRTİLERİ NELER?
Yaz aylarında ve sonbaharın erken dönemlerinde olgular tespit ediliyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80’inde herhangi bir belirti görünmüyor. Hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ise ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma ve ciltte dökülmeler ortaya çıkıyor.
Daha şiddetli vakalarda baş ağrısı ile birlikte görülen yüksek ateş, halsizlik, boynu dik tutamama, uyuşukluk, zihinsel karışıklık, koma, kas titremeleri görülüyor.