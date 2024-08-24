2024'te 6 kişide görüldü: Yeni salgın korkusu Batı Nil Virüsü! Bakanlık uyardı, bunlara dikkat...

NERELERDE GÖRÜLÜYOR?

Hastalık çoğunlukla Afrika, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da görülüyor. Avrupa Bölgesi ve komşu ülkelerinde 2018 yılından beri vaka sayılarında artış olduğu bildiriliyor.

Türkiye’de de 2010 yılından bu yana vaka bildirimleri yapılıyor. Salgın bölgeleri başlıca kuş göç yolları üzerinde yer alıyor. Hastalıkla ilgili en büyük salgınlar Yunanistan, İsrail, Romanya, Rusya ve ABD’de görüldü.