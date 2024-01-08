ABD ve Rusya için kritik yıl: 2024'te gündemi seçimler belirleyecek
2024 yılında ABD ve Rusya'daki başkanlık seçimlerinin yanı sıra Pakistan'da genel seçimler düzenlenecek, Tayvan, Finlandiya ve El Salvador'da halk sandık başına gidecek. Türkiye'de de 31 Mart'ta yerel seçim heyecanı yaşanacak.
Türkiye, yerel seçimler için 31 Mart'ta sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Geçen yıl mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından yerel seçimler özellikle büyükşehirler açısından kritik önem taşıyor.
Türkiye yerel seçime hazırlanırken dünyada da 2024 yılında birçok ülkede devlet başkanlığı ve genel seçim heyecanı yaşanacak.
Yeni yılda yapılacak seçimlerle ABD ve Rusya'nın yeni liderleri belli olacak.
ABD
ABD'de Demokrat Partiden Başkan Joe Biden'ın yanı sıra yazar Marianne Williamson ve Robert F. Kennedy Jr'ın aday adayı olduğu duyurulurken, Cumhuriyetçi Partiden eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida Valisi Ron DeSantis, ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, girişimci Vivek Ramaswamy ve eski New Jersey Valisi Chris Christie aday adayı konumunda.