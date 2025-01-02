2024'ün en beğenilen 20 milletvekili belli oldu! İşte ilk sıradaki isim...
2024 yılı geride kalırken PİAR Araştırma tarafından yapılan ankette geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmalarla en beğenilen milletvekilleri belli oldu.
PİAR Araştırma, 2024 yılının en başarılı vekillerinin belirlendiği araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
25-29 Aralık 2024 tarihleri arasında 6 bin 204 katılımcıyla yapılan ankette katılımcılar geride kalan yılın en başarılı milletvekillerini seçti.
Ankette AK Parti’den 3, CHP’den 6, İYİ Parti’den 3, 1 DEVA, 1 MHP, 1 DEM, 1 TİP, 1 Gelecek Partisi ve 3’de bağımsız milletvekili yer aldı.
İşte en beğenilen 20 milletvekili...