  2025 - 2026 Green Card başvuru tarihleri, şartlar ve adımlar

2025 - 2026 Green Card başvuru tarihleri, şartlar ve adımlar

ADB’de yaşamak isteyen binlerce, hatta milyonlarca vatandaş var. Ancak bu hayali gerçekleştirmek isteyenlerin Green Card sahibi olması gerekiyor. İşte 2025 - 2026 Green Card başvuru tarihleri, şartları ve adımları…

2025 - 2026 Green Card başvuru tarihleri, şartlar ve adımlar

Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan milyonlarca vatandaş, ABD’de yaşayıp hayatını devam ettirmenin hayalini kuruyor.

2025 - 2026 Green Card başvuru tarihleri, şartlar ve adımlar - Sayfa 2

Ancak vatandaşların bilmesi gereken bir konu var. ABD’de oturum izni almak için Green Card sahibi olmak gerekiyor. 

2025 - 2026 Green Card başvuru tarihleri, şartlar ve adımlar - Sayfa 3

Green Card sonuçları ise her yıl açıklanıyor. İşte 2025 - 2026 Green Card başvuru tarihleri…

2025 - 2026 Green Card başvuru tarihleri, şartlar ve adımlar - Sayfa 4

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2025 - 2026

2025 yılı Green Card başvurularının Kasım ayında başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl başvurular 2 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yılki resmi tarih açıklaması henüz gelmedi. Güncel bilgiler için DV Lottery resmi sitesi takip edilmelidir.

