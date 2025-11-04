2025 - 2026 Green Card başvuru tarihleri, şartlar ve adımlar
ADB’de yaşamak isteyen binlerce, hatta milyonlarca vatandaş var. Ancak bu hayali gerçekleştirmek isteyenlerin Green Card sahibi olması gerekiyor. İşte 2025 - 2026 Green Card başvuru tarihleri, şartları ve adımları…
Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan milyonlarca vatandaş, ABD’de yaşayıp hayatını devam ettirmenin hayalini kuruyor.
Ancak vatandaşların bilmesi gereken bir konu var. ABD’de oturum izni almak için Green Card sahibi olmak gerekiyor.
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2025 - 2026
2025 yılı Green Card başvurularının Kasım ayında başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl başvurular 2 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yılki resmi tarih açıklaması henüz gelmedi. Güncel bilgiler için DV Lottery resmi sitesi takip edilmelidir.